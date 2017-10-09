Черчесов: футболист сборной России Полоз может сыграть в матче против команды Ирана

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КАЗАНЬ, 9 октября. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба "Зенит" Дмитрий Полоз может сыграть за сборную России в товарищеском матче с командой Ирана. Такое мнение журналистам высказал главный тренер российской команды Станислав Черчесов.
В субботу Полоз не смог принять участия в товарищеской игре сборной России против команды Южной Кореи (4:2) из-за недомогания, которое он почувствовал в преддверии матча.
"Мы ждем медицинских заключений. Полоз вчера тренировался и сегодня, так что в заявке он может быть. Все остальное скажут врачи - кто в каком состоянии, время еще есть. Не люблю слово ротация, как будто чудом игрок в команду попадает", - сказал Черчесов.
"Здесь все равны. Замен у нас будет шесть, и завтра игра покажет, кто будет в старте и какие действия будем предпринимать", - добавил главный тренер сборной России.
Товарищеский матч между командами России и Ирана состоится во вторник в Казани.