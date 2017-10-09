Служба поддержки по бесплатному проезду болельщиков на ЧМ-2018 начала работу

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Служба поддержки по бесплатному проезду болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года в России начала работу, как и во время Кубка конфедераций - 2017, для зрителей выделят бесплатные дополнительные поезда, которые будут курсировать между городами-организаторами. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.

С 9 октября вопросы по получению и реализации права на бесплатный проезд болельщики ЧМ-2018 могут задать по электронной почте support@transport2018.com. В ближайшее время также заработает телефонная линия поддержки.

Для обеспечения болельщиков полной и достоверной информацией о транспортном обеспечении между городами-организаторами и внутри них АНО "Транспортная дирекция - 2018" разрабатывает "Транспортный гид болельщика", который будет реализован в виде интернет-сайта и мобильного приложения.

Для получения права на бесплатный проезд необходимо приобрести билеты на матчи ЧМ-2018 и оформить паспорт болельщика (Fan ID).

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.