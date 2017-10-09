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Крунвалль: "Локомотив" ждет светлое будущее в КХЛ с тренером Квартальновым

Спорт
9 октября, 22:49 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Бывший тренер ЦСКА возглавил ярославскую команду 4 октября

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МОСКВА, 9 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Ярославский "Локомотив" ждет светлое будущее в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) после назначения на пост главного тренера Дмитрия Квартальнова. Об этом ТАСС заявил шведский защитник "Локомотива" Стаффан Крунвалль.

В понедельник "Локомотив" в гостях уступил ЦСКА со счетом 2:5. Квартальнов, под руководством которого армейцы трижды выигрывали регулярный чемпионат КХЛ, становились чемпионами России (2015), а также выходили в финал Кубка Гагарина (2016), возглавил ярославскую команду 4 октября.

"ЦСКА хорошо действовал в большинстве, сумев забросить несколько шайб. У нас же в этом компоненте случился провал, это и стало главной причиной сегодняшней неудачи, - сказал Крунвалль. - Квартальнов заставляет нас работать, но у него было всего несколько игр, чтобы донести до нас свою философию. Этого пока явно мало, чтобы добиться результата, думаю, нас ждет светлое будущее с ним".

3 октября "Локомотив" объявил о расторжении контракта с тренером Алексеем Кудашовым. "Если сравнивать с Кудашовым, то Квартальнов заставляет играть нас в более активный, атакующий хоккей, больше бороться за шайбу. У предыдущего тренера мы пытались показывать умную игру, это два разных стиля", - отметил швед.

По мнению Крунвалля, команда провела под руководством Кудашова два прекрасных сезона. "Нельзя сказать, что это вина Кудашова в наших плохих результатах, но когда 25 хоккеистов показывают плохую игру, отвечает за это тренер. Мы провели два прекрасных года под руководством Кудашова. Думаю, каждому игроку нашей команде нужно посмотреть в зеркало и постараться играть на самом высоком уровне, который он может показать", - заключил собеседник агентства.

После 19 матчей "Локомотив" набрал 29 очков и занимает шестое место на Западе. В следующей игре ярославская команда 11 октября сыграет в гостях с нижнекамским "Нефтехимиком".

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