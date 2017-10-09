Шестеркин: хоккеисты СКА не испытывают давления от продолжительности победной серии

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МОСКВА, 9 октрября. /ТАСС/. Игроки санкт-петербургского СКА не чувствуют давления, играя без поражений в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал вратарь петербургской команды Игорь Шестеркин.
В понедельник в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА выиграл в гостях у московского "Спартака" со счетом 4:0. Продолжительность победной серии петербургского клуба составила 20 матчей.
"Хоккеисты СКА не испытывают давления от продолжительности победной серии. Мы просто выходим на каждый отдельный матч с мыслью о победе. Если говорить, кто доставил больше всего хлопот в регулярном чемпионате, то думаю, что это омский "Авангард". Хорошая и боевая команда, против которой было сложно играть", - казал Шестеркин.
В свою очередь, 27-летний нападающий СКА Сергей Плотников отметил, что санкт-петербургская команда победила за счет организационной игры во втором периоде. "Сегодня очень пришлось постараться ради победы. Мы были вынуждены немного экспериментировать в отсутствии Дацюка и Херсли в плане реализации большинства, но мы справились. Прибавили во втором периоде в плане организационной игры, за счет чего, на мой взгляд, и удалось победить", - отметил Плотников.
После 20 матчей в активе СКА 57 баллов и первое место в Западной конференции лиги. В следующем матче 11 октября СКА дома примет хоккейный клуб "Сочи".