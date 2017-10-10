Муслин: футболисты сборной Сербии заслужили путевку на чемпионат мира

ТАСС, 10 октября. Футболисты сборной Сербии, напрямую отобравшиеся на чемпионат мира 2018 года по футболу, который пройдет в России, полностью это заслужили своей игрой. Об этом заявил главный тренер сербской команды Славолюб Муслин, чьи слова приводит издание "Вечерние новости".

В понедельник сборная Сербии обыграла команду Грузии со счетом 1:0 и завоевала путевку на чемпионат мира, заняв первое место в группе D с 21 очком.

"Я думаю, мы заслужили победу, оказалось, что сделать последний шаг сложнее, - сказал Муслин. - Поздравляю игроков, это их победа, а также болельщиков и всех, кто работал в команде. Мы долго пытались пробиться на чемпионат мира, если бы я не верил в успех, я не возглавил бы сборную".

Второе место в группе заняла команда Ирландии, которая сыграет в стыковых матчах за выход на мировое первенство. Игры чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.