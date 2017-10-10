Болельщик сборной Украины умер во время матча отбора ЧМ-2018 против команды Хорватии

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ТАСС, 10 октября. Один из украинских болельщиков умер во время матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года между сборными Украины и Хорватии по футболу. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Espreso.tv.
В понедельник сборная Украины в решающей встрече уступила команде Хорватии со счетом 0:2. Украинцы заняли третье место в группе I и не попали в стыковые матчи за право сыграть на мировом первенстве. Игра прошла в Киеве на стадионе "Олимпийский".
Сообщается, что скончавшемуся мужчине было 40 лет. На данный момент причины его смерти неизвестны.
Игры чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.