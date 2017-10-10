Россияне победили валлийцев и обеспечили себе выход в плей-офф ЧМ по керлингу в миксте

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ТАСС, 10 октября. Сборная России по керлингу одержала победу над командой Уэльса со счетом 6:5 в матче группового раунда чемпионата мира среди смешанных команд, который проходит в швейцарском Шампери.
Сборная России выступает на чемпионате во главе со скипом Алексеем Стукальским. Также в состав команды входят Мария Ермейчук, Олег Красиков и Маргарита Евдокимова.
Россияне одержали четвертую победу в четырех матчах на турнире и укрепили свое лидерство в группе A. После победы над валлийцами российская команда обеспечила себе выход в 1/8 финала турнира. В следующем матче в среду сборная России сыграет с командой Эстонии.
Сборная России является действующим чемпионом мира в миксте. В 2016 году турнир проходил в Казани.
Чемпионат мира по керлингу в миксте проходит в третий раз. 38 команд разделены на пять групп. 16 лучших команд по итогам предварительной стадии (матчи пройдут до 12 октября) выходят в плей-офф. Встречи 1/8 и 1/4 финала состоятся 13 октября, полуфиналы, матч за третье место и финал запланированы на 14 октября.