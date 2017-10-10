Футболист "Ливерпуля" Мане выбыл из-за травмы на 1,5 месяца

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ТАСС, 10 октября. Нападающий английского футбольного клуба "Ливерпуль" сенегалец Садио Мане получил травму подколенного сухожилия и выбыл из строя на 1,5 месяца. Об этом сообщает официальный сайт команды.
Мане получил повреждение в матче отборочного турнира ЧМ-2018 между сборными Сенегала и Кабо-Верде (2:0), который прошел в воскресенье, и был заменен на 89-й минуте.
25-летний сенегалец пропустит игру чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед", которая пройдет 14 октября на "Энфилде".
В текущем сезоне Мане забил три гола в четырех матчах чемпионата Англии. "Ливерпуль" располагается на седьмом месте после семи матчей, имея в своем активе 12 очков.