УЕФА открыл дело по поводу расизма на матче юношеской ЛЧ "Спартак" - "Ливерпуль"

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ТАСС, 4 октября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело по поводу расистских оскорблений со стороны болельщиков хозяев матча юношеской Лиги чемпионов между российским "Спартаком" и английским "Ливерпулем". Об этом сообщает пресс-служба организации.
Ранее британское издание The Telegraph сообщило, что "Ливерпуль" пожаловался в УЕФА на то, что 18-летний форвард команды Бобби Адеканье подвергся расизму со стороны болельщиков красно-белых во время матча второго тура группового этапа, который прошел 26 сентября в Москве и завершился победой хозяев со счетом 2:1.
Отмечается, что дело будет рассмотрено контрольно-этическим дисциплинарным комитетом УЕФА 19 октября.
Основные команды "Спартака" и "Ливерпуля" в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов сыграли вничью - 1:1. После этого бразильское издание O Globo сообщило, что во время игры с трибун также доносились расистские "уханья" в адрес сенегальского полузащитника "Ливерпуля" Садио Мане, но этот факт не нашел подтверждения в рапорте УЕФА.