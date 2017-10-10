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Эксперт: перед тренерами сборных России и Ирана стоит задача просмотреть резерв

Спорт
10 октября, 18:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Встреча пройдет в Казани, начало в 19:00 мск

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Сборные России и Ирана находятся в стадии подготовки к чемпионату мира 2018 года, перед тренерами команд стоит задача просмотреть ближайший резерв. Такое мнение высказал бывший вратарь санкт- петербургского "Зенита", московского "Торпедо" Евгений Корнюхин, чьи слова приводит "Газета.Ru".

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Во вторник сборная России проведет товарищеский матч против команды Ирана. Встреча пройдет в Казани, начало в 19:00 мск.

"Сейчас для сборной России важен каждый матч, контрольные встречи показывают, насколько мы готовы к более серьезным вызовам, - сказал Корнюхин. - Любая команда действует так, как ей позволяет соперник, и думаю, что Иран обеспечит нам непростую игру, хотя говорить о том, что он сильнее, я бы не стал. Да, в рейтинге ФИФА между нашими странами большая разница, но мне кажется, что все эти списки условны. Мяч круглый, поле ровное, за каждую команду играют по 11 футболистов, только игра все покажет".

"Обе сборные сейчас находятся в стадии подготовки, и у тренеров стоит задача посмотреть ближайший резерв. Все игроки попытаются доказать, что они достойны выступать в основном составе, так что слово "товарищеский" я бы из вывески этого матча убрал", - добавил Конюхин.

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