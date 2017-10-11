Определился состав первой корзины при жеребьевке группового этапа ЧМ-2018

ТАСС, 11 октября. Матчи группового раунда отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2018 года в Европейской зоне, зоне Южноамериканской федерации футбола (КОНМЕБОЛ) и зоне Северной и Центральной Америки (КОНКАКАФ) завершились в среду, по их итогам определился состав первой корзины при жеребьевке группового этапа финальной стадии ЧМ-2018.

При определении состава корзин при жеребьевке турнира будет учитываться октябрьский рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА). Все матчи, которые будут учитываться для составления рейтинга, уже сыграны.

В первую корзину попали сборные России (как представитель страны-организатора), Германии, Бразилии, Португалии, Аргентины, Бельгии, Польши и Франции. Таким образом, российские футболисты не сыграют на групповом этапе ни с одной из перечисленных выше команд. Во вторую корзину попали сборные Испании, Англии, Колумбии, Мексики и Уругвая, остальные команды второй корзины определятся по итогам ноябрьских стыковых матчей.

На данный момент 23 сборные обеспечили себе участие в финальной стадии чемпионата мира: команды России (как представитель страны-организатора), Англии, Аргентины, Бельгии, Бразилии, Германии, Египта, Ирана, Исландии, Испании, Колумбии, Коста-Рики, Мексики, Нигерии, Панамы, Польши, Португалии, Саудовской Аравии, Сербии, Уругвая, Франции, Южной Кореи и Японии.

Жеребьевка группового этапа финальной части чемпионата мира пройдет 1 декабря в Кремле.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.