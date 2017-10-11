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СМИ: Колумбиец Фалькао предлагал перуанцам сыграть вничью в матче отбора ЧМ-2018

Спорт
11 октября, 15:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 1:1

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Радамель Фалькао

Радамель Фалькао

© EPA-EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

ТАСС, 11 октября. Нападающий сборной Колумбии Радамель Фалькао во время матча заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года предлагал игрокам команды соперника - сборной Перу - доиграть встречу вничью, которая устраивала обе команды. Об этом сообщает колумбийское издание Semana.

В ночь на среду сборная Перу на своем поле сыграла с командой Колумбии вничью со счетом 1:1 в матче отборочного турнира зоны Южноамериканской федерации футбола (КОНМЕБОЛ). Колумбийцы набрали 27 очков и заняли четвертое место в таблице, которое позволило им напрямую квалифицироваться в финальную часть ЧМ-2018. Перуанцы набрали 26 очков и опередили по разнице забитых и пропущенных мячей чилийцев, заняв пятое место, которое дает право сыграть в стыковых матчах против команды Новой Зеландии за право принять участие в мировом первенстве.

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На 76-й минуте перуанский нападающий Хосе Паоло Герреро сравнял счет в матче. На тот момент в параллельных встречах бразильцы со счетом 2:0 выигрывали у чилийцев, а сборная Парагвая, которая в случае победы могла опередить перуанцев, пропустила гол в матче с командой Венесуэлы (0:1). Стало ясно, что в случае, если игра завершится вничью, то колумбийцы выйдут на чемпионат мира напрямую, а перуанцы получать право сыграть в стыковых матчах с новозеландцами за выход на ЧМ-2018. Сборная Перу в сентябрьском рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) занимает 12-е место, а сборная Новой Зеландии - 113-е.

Вскоре после гола капитан команды Фалькао подошел к бровке и получил указания от главного тренера колумбийцев Хосе Нестора Пекермана. После этого Фалькао стал по очереди подходить к игрокам сборной Перу, и прикрывая рот от камер, о чем-то переговаривался с каждым из них. Герреро, который является капитаном перуанцев, вскоре во время одной из пауз в игре обратился к тренерской скамье и спросил: "Мы выходим?". Форвард получил положительный ответ.

После этого он вернулся в игру. Матч возобновился после паузы. Сборная Перу стала пассивно перепасовывать мяч на своей половине поля.

Стыковые матчи между сборными Перу и Новой Зеландии пройдут 6 и 14 ноября. Команда Перу впервые приняла участие в чемпионате мира в 1930 году в Уругвае, где не смогла выйти из группы. Всего перуанцы играли на мировых первенствах четыре раза, в последний раз - в 1982 году.

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