Месси едет на ЧМ-2018, сборная США осталась за бортом турнира

ТАСС, 11 октября. Сборная Аргентины, набрав 28 очков, заняла третье место в южноамериканской зоне отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. В ночь на среду она в Кито со счетом 3:1 обыграла команду Эквадора, победу аргентинцам принес хет-трик Лионеля Месси.

Аргентинская сборная пропустила в самом дебюте, но быстро отыгралась - Месси оформил дубль уже к 18-й минуте. На 62-й минуте нападающий забил третий мяч, завершив сольный проход красивым ударом в верхний угол. 30-летний форвард наряду с чилийцем Алексисом Санчесом и еще недавно игравшим за московский "Локомотив" эквадорцем Фелипе Кайседо стал вторым бомбардиром квалификации ЧМ-2018 в Южной Америки - они забили по семь мячей; первую позицию в снайперской гонке удержал уругваец Эдинсон Кавани (10 голов).

Уругвайцы в заключительном туре со счетом 4:2 в Монтевидео победили команду Боливии, заняв второе место (31 очков). Первыми стали бразильцы (41 очко), обеспечившие себе участие в финальной стадии мирового первенства еще весной - в ночь на среду в Сан-Паулу сборная Бразилии разгромила команду Чили (3:0), не дав ей пробиться в основную часть ЧМ-2018. Чилийцы, выигравшие два последних Кубка Америки и дошедшие до финала Кубка конфедераций - 2017, финишировали лишь на шестой строчке, главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци заявил, что готов уйти в отставку. Команда Чили набрала столько же очков (26), сколько и сборная Перу, но уступила ей по разнице забитых и пропущенных мячей.

Перуанцы в 18-м туре в Лиме сыграли вничью с колумбийцами (1:1), в итоге сборная Перу стала пятой, а сборная Колумбии - четвертой (27 очков). Перуанская команда сыграет в стыковых матчах за право участия в финальной стадии чемпионата мира, ее соперником будет команда Новой Зеландии. Первая игра пройдет в Веллингтоне 6 ноября, а ответная - в Лиме 14 ноября. Сборная Перу не выступала на чемпионатах мира с 1982 года.

В другом матче южноамериканской зоны сборная Парагвая в Асунсьоне потерпела поражение от команды Венесуэлы (0:1). Парагвайцы в итоге заняли седьмое место (24 очка), венесуэльцы - 10-е (12). Девятой стала сборная Боливии, набравшая 14 очков.

"Кубок мира не мог остаться без Месси"

Месси после победы над эквадорцами заявил, что сборная Аргентины полностью заслужила путевку на чемпионат мира в Россию. "Важно было объединиться ради общей цели, если все идут рука об руку, то это очень хорошо. В каждом матче отборочного цикла я отдавал всего себя, вся команда боролась до конца, такая команда не могла пропустить турнир, благодарю всех за ту великолепную поддержку, которая была в заключительных играх", - сказал он.

"Кубок мира не мог остаться без Месси, ведь он - лучший футболист мира, - отметил, в свою очередь, главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли. - Последний разговор в раздевалке заключался в том, чтобы объединиться и помочь Лео попасть на чемпионат мира. Я очень рад быть рядом с ним и командой в такие моменты".

Для подготовки к решающим матчам квалификации в сборную Аргентины были вызваны три футболиста российского "Зенита" - полузащитник Леандро Паредес, защитник Эммануэль Маммана и полузащитник Эмилиано Ригони. Паредес в игре с эквадорцами вышел на поле на 83-й минуте. "Нет слов, чтобы описать то, что мы пережили сегодня!", - написал он в Instagram после матча.

Позор сборной США

Также в ночь на среду отборочный турнир ЧМ-2018 завершился в Северной и Центральной Америке. Сборная Гондураса дома обыграла команду Мексики (3:2), сборная Панамы победила команду Коста-Рики (2:1), а сборная Тринидада и Тобаго одолела команду США (2:1). Первое место заняла сборная Мексики (21 очко), второе - Коста-Рики (16), третье - Панамы (13), четвертое - Гондураса (13), пятое - США (12), шестое - Тринидада и Тобаго (6).

Невыход американцев на чемпионат мира стал сенсацией, особенно учитывая, что в заключительном туре они проиграли немотивированной команде Тринидада и Тобаго. Причем для того, чтобы гарантированно попасть на мировое первенство, сборной США было достаточно сыграть вничью. Американская команда беспрерывно выступала на чемпионатах мира с 1990 года.

"Мы очень разочарованы, это позор для нас, - заявил главный тренер сборной США Брюс Арена. - Мы не должны были пропускать чемпионат мира в России, я беру всю ответственность на себя. Сегодня все зависело от нас, но нам нет никаких оправданий, ведь мы не смогли забить второй мяч, чтобы получить одно очко за ничью".

Сборная Гондураса за попадание на чемпионате мира поборется в стыковых матчах с командой Австралии. Первая игра состоится в Сан-Педро-Сула 6 ноября, ответная - в Сиднее 14 ноября.

Состав первой корзины уже известен

Жеребьевка финальной части мирового первенства пройдет 1 декабря в Москве. Состав первой корзины уже известен - в нее попали сборные России (как представитель страны- организатора), Германии, Бразилии, Португалии, Аргентины, Бельгии, Польши и Франции. Точные составы оставшихся трех корзин определятся по итогам ноябрьских стыковых матчей.

Игры чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.