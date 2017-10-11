Главный тренер: сборная США опозорилась, не сумев попасть на ЧМ-2018

ТАСС, 11 октября. Сборная США по футболу опозорилась, проиграв команде Тринидада и Тобаго в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года и не сумев выйти в финальную часть турнира, которая пройдет в России. Таким мнением на послематчевой пресс-конференции поделился главный тренер сборной США Брюс Арена, слова которого приводит ESPN.

Сборная США проиграла команде Тринидада и Тобаго со счетом 1:2 в гостевом матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. Американская сборная впервые за 31 год не смогла пробиться на первенство мира, последний турнир, который пропустили американцы, прошел в 1986 году в Мексике.

"Мы очень разочарованы, это позор для нас. Мы не должны были пропускать чемпионат мира в России, я беру всю ответственность на себя. Сегодня все зависело от нас, но нам нет никаких оправданий, ведь мы не смогли забить второй мяч, чтобы получить одно очко за ничью", - сказал Арена.

В финальную часть чемпионата мира 2018 года от зоны Северной и Центральной Америки (КОНКАКАФ) вышли команды Мексики, Коста-Рики и Панамы. Сборная Гондураса сыграет в стыковых матчах против команды Австралии за право принять участие в мировом первенстве. Игры пройдут 6 и 14 ноября.