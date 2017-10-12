Исполком WADA утвердил состав Независимой организации допинг-тестирования

ТАСС, 12 октября. Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) утвердил состав Независимой организации допинг-тестирования (ITA). Об этом сообщается на официальном сайте WADA.

Председателем ITA утверждена бывший министр спорта Франции Валери Фурнейрон. Также в состав организации вошли Угур Эрденер (представитель Международного олимпийского комитета) из Турции, итальянец Франческо Риччи-Битти (представитель международных федераций), двукратная олимпийская чемпионка из Зимбабве Кирсти Ковентри (представитель комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета) и президент Шанхайского института физического воспитания китаец Пэйцзе Чэнь (независимый член организации).

Исполком МОК на заседании в марте представил декларацию реформ в антидопинговой системе, состоящую из 12 пунктов. ITA должна будет разработать индивидуальный план тестирования каждого спортсмена. Атлеты для участия в международных соревнованиях должны будут сдать определенное количество допинг-тестов. По предложению МОК, атлет, не сдавший минимального количества этих проб, не будет допущен к участию в Олимпийских играх или чемпионате мира.