Сорокин: темпы подачи заявок на билеты на матчи ЧМ-2018 воодушевляют

МОСКВА, 12 октября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Оргкомитет "Россия-2018" удовлетворен количеством заявок на билеты на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом ТАСС заявил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.

В среду завершился первый этап подачи заявок на билеты на игры мирового первенства, который стартовал 14 сентября. В общей сложности поступило 3 496 204 заявки.

"Это очень хорошая, воодушевляющая цифра. После того, как многие команды отобрались, появились новые страны - лидеры по количеству поданных заявок. Мы никаких ставок на темпы не делали. Примерно этого и ожидали, но мои личные ожидания реальная динамика обогнала", - сказал Сорокин.

На вопрос, есть ли расстройство из-за непопадания на чемпионат мира сборной США, поскольку из этой страны могло бы приехать много болельщиков, Сорокин ответил: "Ни расстройств, ни каких-то положительных эмоций по поводу невыхода или выхода команд мы не можем себе позволить. Мы призваны предоставить всем командам одинаковый уровень обслуживания и комфорта. Каждую неотобравшуюся команду жалко по-своему".

Так как количество заявок, поступивших на первом этапе, превысило число доступных мест, билеты будут распределяться посредством жеребьевки. Каждый болельщик, подавший заявку, получит уведомление о ее статусе до 16 ноября. Второй период первого этапа продаж начнется 16 ноября и завершится 28 ноября, билеты будут реализовываться в порядке живой очереди.

Второй этап продаж откроется после официальной жеребьевки финального этапа чемпионата мира, которая состоится 1 декабря 2017 года. Он, как и первый этап, будет включать в себя период продаж путем случайной жеребьевки (с 5 декабря по 31 января) и период продаж в порядке живой очереди (с 13 марта по 3 апреля 2018 года). Кроме того, после завершения четырех этапов откроются продажи "в последний момент", когда билеты будут продаваться в порядке живой очереди. Этот этап начнется 18 апреля и завершится 15 июля 2018 года - в день финала чемпионата мира.

Самый дешевый билет на матч чемпионата мира для граждан России стоит 1280 рублей.

С базами командам нужно определиться до января

По словам Сорокина, с базами для подготовки и проживания сборным - участницам чемпионата мира нужно определиться до января включительно. "Они могут определяться вплоть до января 2018 года. ФИФА ставит такой ориентир", - сказал собеседник ТАСС.

На вопрос, как много сборных уже выбрали базы, гендиректор оргкомитета "Россия-2018" ответил: "Достаточно много. При этом в их числе были сборные, которым не удалось отобраться на чемпионат мира".

Сорокин отметил, что нет региона, который бы пользовался у сборных особым спросом для размещения. "Пользуются популярностью и Московская область, и некоторые регионы Поволжья, и Юг России. Нет такого, чтобы какой-то один регион выделялся", - сказал собеседник ТАСС.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. Сейчас известны 23 команды, которые сыграют на турнире - сборные России, Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши, Египта, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Панамы, Уругвая, Колумбии и Аргентины.