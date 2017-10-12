Власти Геленджика: готовы принять любую сборную-участницу ЧМ-2018, в том числе исландскую

КРАСНОДАР, 12 октября. /ТАСС/. Транспортная, спортивная и туристическая инфраструктура города Геленджик, где будут расположены две тренировочные базы для команд - участниц чемпионата мира по футболу 2018 года, позволит принять любую сборную, в том числе и исландскую. Об этом сообщил в четверг ТАСС начальник городского управления по физической культуре и спорту Руслан Давлетукаев.

Ранее управляющий директор Федерации футбола Исландии Клара Бьяртмарс рассказала национальному гостелерадио, что команда Исландии по футболу на время чемпионата мира будет базироваться в Геленджике.

"Мы готовы принять иностранные сборные, мы не подведем. В Краснодарском крае существует комплексный краевой план [подготовки к чемпионату], на его основании мы разработали свой городской план: начиная от праздничного оформления города, навигации на русском и английском языке, мест трансляции матчей - определены фан-зоны с большими экранами, и заканчивая подготовкой отелей, где будет размещаться команды", - рассказал он.

По его словам, переговоров о приеме конкретных команд не проводилось. "Приезжали с инспекционным визитом и сборная Англии, и Голландии, приезжали много раз и представители ФИФА", - добавил Давлетукаев.

В Геленджике реконструируются два стадиона

В качестве тренировочных баз в Геленджике реконструируются два старых стадиона: в поселке Кабардинка и на улице Солнцедарская. Гостиницы, где будут жить игроки и персонал команд, находятся в 10-15 минутах от стадионов и неподалеку от аэропорта. Для того, чтобы во время чемпионата, который приходится на разгар курортного сезона, не возникло задержек при проезде по городу, специалисты просчитали хронометраж для основных маршрутов сборных и даже предложили изменить схему движения на некоторых участках.

Для работы с гостями в гостиницах, на стадионе, в аэропортах, в центре города будут находиться волонтеры. Для них разработана единая форма, а с ноября начнутся специальные курсы подготовки. Все волонтеры владеют английским языком.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. Кроме этого, в регионах РФ создаются базы, на которых будут жить и тренироваться между матчами национальные сборные.

Жеребьевка турнира пройдет 1 декабря в Москве.