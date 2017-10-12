Суд Бразилии отклонил прошение об освобождении подозреваемого в коррупции Нузмана

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Федеральный суд Бразилии отклонил прошение об освобождении бывшего главы Национального олимпийского комитета (НОК) Бразилии Карлоса Артура Нузмана, подозреваемого в коррупции при выборе Рио- де-Жанейро столицей Олимпиады-2016. Об этом сообщает портал Inside the Games.
Нузман был арестован 5 октября в рамках операции, начатой в сентябре текущего года, когда в его доме и в штаб-квартире НОК Бразилии были проведены обыски. Функционер подозревается в даче взятки в размере $2 млн. Ранее в связи с этим делом Международный олимпийский комитет временно отстранил НОК Бразилии, а Нузмана исключил из состава почетных членов организации. Позднее Нузман покинул пост главы НОК Бразилии.
XXXI летняя Олимпиада прошла в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа 2016 года. Это были первые Олимпийские игры, которые состоялись в Южной Америке. Голосование по выбору столицы прошло 2 октября 2009 года на 121-й сессии МОК в Копенгагене. В финальном раунде голосования Рио-де-Жанейро победил со счетом 66:32 заявку Мадрида, которая набрала наибольшее количество голосов в стартовом раунде.