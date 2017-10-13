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Главный тренер сборной Нидерландов Адвокат заявил, что покинет команду в ноябре

Спорт
13 октября, 9:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Национальная команда под его руководством не смогла пробиться в финальный раунд ЧМ-2018, заняв третье место в группе

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Дик Адвокат

Дик Адвокат

© EPA/OLAF KRAAK, архив

ТАСС, 13 октября. Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Дик Адвокат покинет свой пост после товарищеских матчей в ноябре. Специалиста цитирует портал Football Oranje.

В среду сборная Нидерландов обыграла команду Швеции со счетом 2:0 в матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу, но не смогла попасть в финальную часть соревнований, заняв третье место в группе А. Голландцам для выхода в стыковые матчи необходимо было обыгрывать шведов с разницей в семь или более мячей. Контракт Адвоката с Королевским футбольным союзом Нидерландов был рассчитан до конца отборочного цикла ЧМ-2018 с возможностью продления в случае выхода сборной в финальный раунд мирового первенства.

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"Королевский футбольный союз Нидерландов теперь должен найти хорошего тренера на будущее. Я останусь во главе команды до товарищеских матчей, которые пройдут в ноябре, - сказал он. - Я с удовольствием в третий раз в карьере работал в сборной".

Адвокат возглавил сборную Нидерландов 1 июня 2017 года, сменив на посту главного тренера Данни Блинда. К тому моменту голландцы занимали четвертое место в группе, набрав семь очков в пяти матчах. Ранее специалист тренировал сборную Нидерландов в 1992-1994 и 2002-2004 годах. Под его руководством команда дошла до полуфинала чемпионата Европы - 2004, где уступила сборной Португалии.

С 2006 по 2009 год Адвокат возглавлял санкт- петербургский "Зенит", с которым выиграл чемпионат России (2007) и Кубок УЕФА (2008). Со сборной России Адвокат работал с 2010 по 2012 гг., он вывел команду в финальную стадию чемпионата Европы 2012 года. В групповом раунде россияне заняли третье место с четырьмя очками и не смогли пробиться в четвертьфинал.

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