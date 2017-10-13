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Шарапова вышла в полуфинал теннисного турнира в Тяньцзине

Спорт
13 октября, 9:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

В матче 1/4 финала россиянка в двух сетах победила швейцарку Фёгеле

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Мария Шарапова

Мария Шарапова

© EPA-EFE/ROMAN PILIPEY

ТАСС, 13 октября. Россиянка Мария Шарапова обыграла швейцарку Штефани Фёгеле в матче 1/4 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), проходящего в китайском Тяньцзине.

Встреча продолжалась 1 час 4 минуты и завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу российской спортсменки.

В полуфинале Шарапова сыграет с победительницей матча между испанкой Сарой Соррибес-Тормо и китаянкой Пэн Шуай, "посеянной" на турнире под третьим номером.

Организаторы соревнований предоставили Шараповой wild card (специальное приглашение). Турнир в Тяньцзине проводится в четвертый раз в истории. Призовой фонд соревнований составляет $426 тыс. Турнир завершится 15 октября.

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