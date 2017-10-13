Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кубок мира по футболу на три дня прибыл в Калининград

Спорт
13 октября, 11:34 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 13, октября. /ТАСС

Калининград примет четыре матча группового этапа чемпионата мира 2018 года

Поделиться
Материал из 1 страницы
Кубок мира по футболу

Кубок мира по футболу

© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 13 октября. /ТАСС/. Главный трофей чемпионата мира по футболу на три дня привезли в Калининград. Торжественное представление кубка состоялось в пятницу в областном драматическом театре.

Смотрите также

Кубок мира по футболу на два дня привезли в Ярославль

Тренер сборной Аргентины: Кубок мира в России не мог остаться без Месси

Кубок чемпионата мира по футболу прибыл в Саранск

"Мы встречаем и приветствуем этот драгоценный трофей. Менее чем через год весь мир увидит этот кубок в руках новой команды-победительницы, новых чемпионов мира", - сказал на церемонии врио заместителя председателя областного правительства Александр Рольбинов, заметив, что жители области получают уникальную возможность увидеть трофей. Он подчернкул, что сам чемпионат мира дает Калининграду возможность продемонстрировать свое гостеприимство и город готов сделать это достойно.

Тур кубка чемпионата мира по футболу стартовал 9 сентября в Москве. С сентября по декабрь трофей побывает в 16 городах, после чего отправится за рубеж и объедет более 50 стран. Затем кубок опять вернется в Россию и побывает еще в девяти городах. Общая протяженность маршрута составит более 27 тысяч км.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Сочи, Калининграде, Волгограде и Екатеринбурге.

Калининград примет четыре матча группового этапа турнира. Они пройдут на стадионе, строящемся на острове Октябрьский в центральной части города.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Операция по установке автодорожной арки Крымского моста на опоры продолжается третьи сутки
2
Главный судмедэксперт Москвы освобожден от должности
3
Белый дом огласил ключевые положения новой стратегии Трампа по Ирану
4
Строители доставили арку к месту установки на фарватерные опоры Крымского моста
5
РФ прекратит ввоз реэкспортируемых Белоруссией из Азии и Африки томатов 16 октября
6
Захарова прокомментировала заявление CNN о вмешательстве РФ в дела США через Pokemon Go
7
Две крупнейшие киносети вернули "Матильду" в прокат
Темы дня
Новости партнеров
Реклама