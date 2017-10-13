Кубок мира по футболу на три дня прибыл в Калининград

КАЛИНИНГРАД, 13 октября. /ТАСС/. Главный трофей чемпионата мира по футболу на три дня привезли в Калининград. Торжественное представление кубка состоялось в пятницу в областном драматическом театре.

"Мы встречаем и приветствуем этот драгоценный трофей. Менее чем через год весь мир увидит этот кубок в руках новой команды-победительницы, новых чемпионов мира", - сказал на церемонии врио заместителя председателя областного правительства Александр Рольбинов, заметив, что жители области получают уникальную возможность увидеть трофей. Он подчернкул, что сам чемпионат мира дает Калининграду возможность продемонстрировать свое гостеприимство и город готов сделать это достойно.

Тур кубка чемпионата мира по футболу стартовал 9 сентября в Москве. С сентября по декабрь трофей побывает в 16 городах, после чего отправится за рубеж и объедет более 50 стран. Затем кубок опять вернется в Россию и побывает еще в девяти городах. Общая протяженность маршрута составит более 27 тысяч км.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Сочи, Калининграде, Волгограде и Екатеринбурге.

Калининград примет четыре матча группового этапа турнира. Они пройдут на стадионе, строящемся на острове Октябрьский в центральной части города.