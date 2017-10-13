Газзаев запросил в РУСАДА данные о работающих в РФ тренерах, нарушивших правила о допинге

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев ("Справедливая Россия") обратился в пятницу к генеральному директору Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрию Ганусу с просьбой предоставить сведения о спортивных тренерах в РФ, нарушивших антидопинговые правила и продолжающих при этом свою трудовую деятельность. Копия запроса парламентария имеется в распоряжении ТАСС.

Газзаев напомнил, что на рассмотрении Госдумы находится разработанный депутатами ЛДПР Игорем Лебедевым и Дмитрием Свищевым проект закона, которым предусматривается дополнительное основание прекращения трудового договора с тренером за нарушение им антидопинговых правил. Политик указывает, что согласно пояснительной записке этой инициативы "в РФ существуют тренеры, признанные решением соответствующей антидопинговой организации нарушившими общероссийские антидопинговые правила и (или) антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми организациями", а "вследствие наличия пробелов в правовом регулировании, законодательство РФ не содержит правовых норм, определяющих порядок отстранения таких тренеров от работы, что влечет, в ряде случаев, повторное нарушение антидопинговых правил".

"В этой связи прошу вас, уважаемый Юрий Александрович, предоставить сведения о случаях, когда в Российской Федерации тренеры, которые были признаны решением антидопинговой организации нарушившими антидопинговые правила, продолжают осуществлять тренерскую деятельность", - обращается Газзаев к главе РУСАДА.

Также парламентарий просит гендиректора РУСАДА выразить в целом мнение возглавляемого им агентства "о достаточности или недостаточности действующего трудового и спортивного законодательства для отстранения и увольнения тренеров, нарушивших антидопинговые правила".

О законопроекте

Госдума приняла в четверг в первом чтении законопроект, который предусматривает отстранение от работы спортивного тренера за нарушение им антидопинговых правил. Документ был внесен в нижнюю палату в апреле депутатами от ЛДПР Игорем Лебедевым и Дмитрием Свищевым.

Законопроект предусматривает три случая, при которых наставник должен на время прекратить свою деятельность. Во- первых, тренер будет отстранен, если соответствующая антидопинговая организация признает факт обладания им "любой запрещенной субстанцией или запрещенным методом" в соревновательном или внесоревновательном периоде.

Поводом для отстранения может стать и "факт распространения или попытки распространения любой запрещенной субстанции или запрещенного метода, факт фальсификации или попытки фальсификации в любой составляющей допинг-контроля". Кроме того, если соответствующая антидопинговая организация установит "факты помощи, поощрения, подстрекательства, вступления в сговор, сокрытия или любого другого вида намеренного соучастия, включая нарушение или попытку нарушения антидопинговых правил", наставник спортсмена также будет отстранен от работы.

Согласно предлагаемым изменениям, Минспорт наделяется полномочиями по определению случаев и установлению порядка отстранения тренера от должности. "При этом на время отстранения тренера от работы в течение срока действия трудового договора за тренером сохраняются место работы (должность) и средний заработок", - указывают авторы инициативы.