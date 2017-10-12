Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Международные федерации хотят, чтобы спортсмены РФ сдали минимум по три допинг-теста до ОИ

Спорт
12 октября, 18:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Пхенчхане

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Felipe Dana

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Большинство международных федераций зимних видов спорта считают, что каждый российский спортсмен должен сдать минимум три допинг-теста за рубежом для допуска до Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее. Об этом журналистам заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков после заседания Независимой общественной антидопинговой комиссии.

"Зимний сезон только начинается. Важно, чтобы наши федерации установили полный контакт с международными по всему составу кандидатов для необходимого и достаточного количества тестов. Большинство [международных федераций] считает, что должно быть взято минимум три пробы за границей", - сказал Жуков.

XXIII зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Пхенчхане.

Смотрите также

Колобков: Минспорт предоставляет МОК всю информацию по допинг-пробам с ОИ-2014

Колобков: чистый от допинга спортсмен должен иметь право выступать за свою страну

СМИ: бывший футболист МЮ Пак Чжи Сун станет первым факелоносцем Олимпиады в Пхенчхане

Володин посетит Олимпийские игры в Южной Корее, если у него будет время

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Олимпиада-2018 Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В СФ считают выход США из ЮНЕСКО отказом от участия в сохранении культурного наследия
2
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
3
Прага назвала "криком неандертальцев" украинскую критику в адрес президента Чехии
4
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
5
РФ может усилить группировку "Искандеров" в ответ на развертывание в Польше дивизии США
6
На Украине разбился учебно-тренировочный самолет, есть жертвы
7
В ПАСЕ считают, что украинский закон об образовании нарушает языковой баланс в стране
Темы дня
Новости партнеров
Реклама