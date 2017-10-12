Международные федерации хотят, чтобы спортсмены РФ сдали минимум по три допинг-теста до ОИ

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Большинство международных федераций зимних видов спорта считают, что каждый российский спортсмен должен сдать минимум три допинг-теста за рубежом для допуска до Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее. Об этом журналистам заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков после заседания Независимой общественной антидопинговой комиссии.
"Зимний сезон только начинается. Важно, чтобы наши федерации установили полный контакт с международными по всему составу кандидатов для необходимого и достаточного количества тестов. Большинство [международных федераций] считает, что должно быть взято минимум три пробы за границей", - сказал Жуков.
XXIII зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Пхенчхане.