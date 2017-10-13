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Исполком FIDE утвердил передачу полномочий Илюмжинова заместителю президента организации

Спорт
13 октября, 16:02 дата обновления: 13 октября, 16:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Данное решение было принято на конгрессе организации в турецкой Анталье

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Президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов

Президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов

© Владимир Гердо/ТАСС

ТАСС, 13 октября. Исполнительный комитет Международной шахматной федерации (FIDE) единогласно утвердил передачу полномочий главы организации Кирсана Илюмжинова его заместителю Георгиосу Макропулосу. Об этом сообщает пресс-служба FIDE.

"Исполком FIDE единогласно утвердил полную передачу полномочий президента его заместителю", - говорится в сообщении пресс-службы. Данное решение было принято на конгрессе организации в турецкой Анталье. Таким образом, Макропулос будет официально представлять FIDE и подписывать контракты. 

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В конце 2015 года Минфин США включил Илюмжинова в санкционный список за материальную помощь и действия в интересах правительства и Центробанка Сирии. В связи с этим Илюмжинов проинформировал членов президентского совета FIDE, что он временно передает юридические, финансовые и деловые полномочия, касающиеся деятельности FIDE, Макропулосу. 6 апреля 2017 года Илюмжинов объявил о возврате своих полномочий в организации, но позднее на внеочередном заседании президентского совета FIDE отозвал свое заявление. Утверждение передачи полномочий Макропулосу входило в повестку заседания конгресса в Анталье. 

В конце марта на официальном сайте FIDE появилась информация об отставке Илюмжинова. Согласно сообщению, он якобы объявил, что покидает свой пост на состоявшемся в Афинах заседании совета организации, однако глава FIDE эту информацию опроверг, заявив о готовности и в дальнейшем исполнять функции президента организации. Кроме того, глава FIDE сообщил о намерении вновь выдвинуть свою кандидатуру на очередных выборах президента организации, которые пройдут в сентябре 2018 года в Баку.

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