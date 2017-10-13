Исполком FIDE утвердил передачу полномочий Илюмжинова заместителю президента организации

ТАСС, 13 октября. Исполнительный комитет Международной шахматной федерации (FIDE) единогласно утвердил передачу полномочий главы организации Кирсана Илюмжинова его заместителю Георгиосу Макропулосу. Об этом сообщает пресс-служба FIDE.

"Исполком FIDE единогласно утвердил полную передачу полномочий президента его заместителю", - говорится в сообщении пресс-службы. Данное решение было принято на конгрессе организации в турецкой Анталье. Таким образом, Макропулос будет официально представлять FIDE и подписывать контракты.

В конце 2015 года Минфин США включил Илюмжинова в санкционный список за материальную помощь и действия в интересах правительства и Центробанка Сирии. В связи с этим Илюмжинов проинформировал членов президентского совета FIDE, что он временно передает юридические, финансовые и деловые полномочия, касающиеся деятельности FIDE, Макропулосу. 6 апреля 2017 года Илюмжинов объявил о возврате своих полномочий в организации, но позднее на внеочередном заседании президентского совета FIDE отозвал свое заявление. Утверждение передачи полномочий Макропулосу входило в повестку заседания конгресса в Анталье.

В конце марта на официальном сайте FIDE появилась информация об отставке Илюмжинова. Согласно сообщению, он якобы объявил, что покидает свой пост на состоявшемся в Афинах заседании совета организации, однако глава FIDE эту информацию опроверг, заявив о готовности и в дальнейшем исполнять функции президента организации. Кроме того, глава FIDE сообщил о намерении вновь выдвинуть свою кандидатуру на очередных выборах президента организации, которые пройдут в сентябре 2018 года в Баку.