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Газзаев: сборной России не нужно бояться команд Испании и Аргентины

Спорт
13 октября, 18:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

По словам бывшего тренера национальной команды, можно только мечтать о том, чтобы еще получить таких соперников перед чемпионатом мира

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Валерий Газзаев

Валерий Газзаев

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Товарищеские матчи с командами Испании и Аргентины - это отличная возможность понять, над чем нужно работать сборной России по футболу. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер национальной команды Валерий Газзаев.

В пятницу Российский футбольный союз (РФС) объявил, что команда Станислава Черчесова проведет матчи со сборными Аргентины (11 ноября) и Испании (14 ноября). Игры пройдут в России.

"В преддверии чемпионата мира - это очень хорошие спарринги, они ответят на вопрос, в каком состоянии находится наша национальная сборная и какие у нее перспективы. Прекрасно, что РФС договорился сыграть с такими хорошими сборными. Мы будем играть с одними из фаворитов чемпионата мира, с ними мы можем увидеть все наши слабые и сильные стороны, поймем, над чем работать и какие недостатки нужно устранить. Нам не нужно ничего и никого бояться, сегодня нужно оценить свои возможности, а сделать это можно только играя с ведущими национальными сборными", - сказал Газзаев.

"Можно только мечтать о том, чтобы еще получить таких соперников перед чемпионатом мира. На эти матчи не нужно будет сгонять болельщиков, здесь аншлаг будет на обеих встречах. А у игроков будут предельные собранность и мотивация", - заявил Газзаев.

В октябре сборная России провела два товарищеских матча. 7 октября в Москве она победила команду Южной Кореи со счетом 4:2, а 10 октября в Казани сыграла вничью с иранцами - 1:1.

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