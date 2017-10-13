Газзаев: сборной России не нужно бояться команд Испании и Аргентины

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Товарищеские матчи с командами Испании и Аргентины - это отличная возможность понять, над чем нужно работать сборной России по футболу. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер национальной команды Валерий Газзаев.
В пятницу Российский футбольный союз (РФС) объявил, что команда Станислава Черчесова проведет матчи со сборными Аргентины (11 ноября) и Испании (14 ноября). Игры пройдут в России.
"В преддверии чемпионата мира - это очень хорошие спарринги, они ответят на вопрос, в каком состоянии находится наша национальная сборная и какие у нее перспективы. Прекрасно, что РФС договорился сыграть с такими хорошими сборными. Мы будем играть с одними из фаворитов чемпионата мира, с ними мы можем увидеть все наши слабые и сильные стороны, поймем, над чем работать и какие недостатки нужно устранить. Нам не нужно ничего и никого бояться, сегодня нужно оценить свои возможности, а сделать это можно только играя с ведущими национальными сборными", - сказал Газзаев.
"Можно только мечтать о том, чтобы еще получить таких соперников перед чемпионатом мира. На эти матчи не нужно будет сгонять болельщиков, здесь аншлаг будет на обеих встречах. А у игроков будут предельные собранность и мотивация", - заявил Газзаев.
В октябре сборная России провела два товарищеских матча. 7 октября в Москве она победила команду Южной Кореи со счетом 4:2, а 10 октября в Казани сыграла вничью с иранцами - 1:1.