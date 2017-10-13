Хартли заменит Гасли в команде "Торо Россо" на Гран-при США

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ТАСС, 13 октября. /ТАСС/. Новозеландец Брендон Хартли выступит за команду чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо" на Гран-при США. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Также в гонке примет участие россиянин Даниил Квят, замененный на двух предыдущих этапах французским пилотом команды поддержки "Ред Булл" Пьером Гасли. Гасли не выступит в США, так как будет бороться за чемпионство в "Суперформуле". В "Торо Россо" появилось вакантное место после того, как испанец Карлос Сайнс-младший перешел "Рено".
"Эта возможность стала сюрпризом для меня, но я никогда не сдавался и не расставался с мечтой выступить в "Формуле-1", - сказал 27-летний Хартли. - Я вырос и многому научился с тех пор, когда был резервным пилотом "Ред Булла" и "Торо Россо". Трасса в США мне нравится, я ездил на ней недавно. Пытаюсь не возлагать особых надежд на свой дебют в "Формуле-1", но я чувствую себя готовым к нему".
Хартли выигрывал в 2015 году суточный марафон "24 часа Ле-Мана".
Гран-при США пройдет с 20 по 22 октября в Остине.
@BrendonHartley will race for us at the next round of the #F1 World Championship, the #USGP in Austin— Toro Rosso (@ToroRossoSpy) 13 октября 2017 г.
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