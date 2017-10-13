Воробьев: ХК "Динамо" нужно учиться правильно строить игру в обороне

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Хоккеистам московского "Динамо" нужно учиться правильно действовать в обороне. Такое мнение журналистам высказал главный тренер бело- голубых Владимир Воробьев.
В пятницу "Динамо" со счетом 4:3 по буллитам победило "Сочи" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
"Нервная игра. Хорошо начали матч, но провалили второй период. Нужно учиться играть правильно все 60 минут, нужно правильно строить игру, действовать в обороне. Бились до конца, хорошо, что вытащили матч", - сказал Воробьев.
"Динамо" в нынешнем сезоне не проигрывает матчи по буллитам. "Не знаю, в чем секрет успеха. Работаем над этим компонентом, Еременко хорошо действует в воротах", - отметил Воробьев.
Также свое мнение о прошедшем матче высказал главный тренер "Сочи" Сергей Зубов. "Неплохая игра была, начали не так, как хотелось бы, нас соперник "усыпил". Сумели вернуться в игру, но не дотерпели. Жаль, была хорошая игра", - считает специалист.
В следующем матче "Сочи" сыграет в гостях с минским "Динамо", московское "Динамо" примет нижнекамский "Нефтехимик". Обе игры пройдут 15 октября.