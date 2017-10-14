Международная федерация стрельбы из лука отстранила 3 национальные ассоциации за неуплату

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ТАСС, 14 октября. Международная федерация стрельбы из лука дисквалифицировала национальные федерации Никарагуа, Палау и Боснии и Герцеговины за то, что они не выплатили требуемую сумму денег. Об этом сообщает портал Inside the games.
Данное решение было принято на конгрессе организации в Мехико, где 15 октября начнется чемпионат мира. Федерация продолжает придерживаться принципа "только сохранения активных членов".
Федерации Андорры, Виргинских островов, Демократической республики Конго, Джибути, Сент-Китс и Невис, Сьерра-Леоне и Туркмении были приняты на конгрессе в качестве полноправных членов Международной федерации стрельбы из лука. Федерации Соломоновых островов и Того вернулись в состав организации.
Чемпионат мира по стрельбе из лука пройдет в Мехико с 15 по 22 октября.