"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. "Ливерпуль" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:0 в домашнем матче восьмого тура чемпионата Англии по футболу.

"Манчестер Юнайтед" наряду с "Манчестер Сити" в нынешнем сезоне еще не потерпел ни одного поражения.

В турнирной таблице "Манчестер Юнайтед" лидирует, набрав 20 очков, "Ливерпуль" с 13 очками идет шестым.

В следующем туре "Манчестер Юнайтед" 21 октября в гостях сыграет с "Хаддерсфилдом", "Ливерпуль" на следующий день также на выезде встретится с "Тоттенхэмом". На следующей неделе обе команды сыграют в Лиге чемпионов: "Ливерпуль" - в гостях со словенским "Марибором", "Манчестер Юнайтед" - также на выезде с португальской "Бенфикой".