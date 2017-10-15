Мутко: Шарапова проявила лучшие качества в финале турнира в Тяньцзине

МОСКВА, 15 октября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Россиянка Мария Шарапова в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Тяньцзине против белоруски Арины Соболенко проявила свои лучшие качества. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.

30-летняя Шарапова обыграла 19-летнюю Соболенко со счетом 7:5, 7:6 (10:8). Россиянка выиграла свой первый турнир с мая 2015 года.

"Мне понравилось, как играла Мария. Она проявила все свои лучшие качества. Матч получился очень хорошим. Теперь увидим ее на "Кубке Кремля", - сказал Мутко.

Об участии Шараповой в "ВТБ Кубке Кремля" было объявлено в пятницу. Турнир в Москве стартовал в субботу, а завершится 22 октября. Россиянка начнет выступление на турнире во вторник матчем со словачкой Магдаленой Рыбариковой.