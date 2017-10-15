Шарапова выиграла турнир WTA в Тяньцзине

ТАСС, 15 октября. Россиянка Мария Шарапова обыграла белоруску Арину Соболенко в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который завершился в китайском Тяньцзине. Призовой фонд соревнований составляет $426 тысяч, победительница получит $111 тысяч 164.

Шарапова выиграла со счетом 7:5, 7:6 (10:8). По ходу первого сета россиянка уступала 1:4, но из следующих семи геймов она проиграла сопернице только один. По ходу второго сета россиянка уступала сопернице 1:5. В течение турнира Шарапова не проиграла ни одного сета.

Шарапова выиграла турнир WTA впервые с мая 2015 года, когда в финале соревнований в Риме обыграла испанку Карлу Суарес-Наварро. В Тяньцзине российская теннисистка выиграла свой 36-й титул в одиночном разряде.

Россиянка весной 2017 года возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В апреле она дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, на следующем турнире - в Мадриде - потерпела поражение во втором круге; в середине мая Шарапова играла в Риме, где дошла до второго круга, но снялась с турнира из-за травмы бедра. В середине августа Шарапова снялась с турнира в американском Цинциннати из-за травмы руки. В сентябре она дошла до четвертого круга US Open, а в начале октября выступила на турнире в Пекине, где уступила в третьем круге.

В пятницу стало известно, что Шарапова примет участие в турнире "ВТБ Кубок Кремля", который стартовал в Москве 14 октября. Организаторы соревнований предоставили россиянке wild card (специальное приглашение). Первый матч в Москве Шарапова проведет во вторник, ее соперницей по первому кругу стала словачка Магдалена Рыбарикова.