Камельзон: Шарапова на турнире в Тяньцзине провела один из уникальных финалов в карьере

МОСКВА, 15 октября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Россиянка Мария Шарапова на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Тяньцзине провела один из уникальных финалов в своей карьере, в каждом из сетов отыгрывая по несколько геймов. Таким мнением с ТАСС поделился заслуженный тренер России Владимир Камельзон.

В воскресенье Шарапова в финале турнира в Китае в двух сетах обыграла представительницу Белоруссии Арину Соболенко, выиграв свой первый турнир с мая 2015 года. Россиянка весной 2017 года возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. В Тяньцзине Шарапова выиграла 36-й титул в одиночном разряде.

"Это абсолютно заслуженная победа, Шарапова провела один из самых уникальных финалов в своей карьере, потому что столько, сколько пережила Маша, не пережил ни один теннисист. Она в очередной раз показала свой характер, свое отношение к теннису, профессии, смогла дважды отыграть несколько геймов и одержать победу, - подчеркнул Камельзон. - Весь мир отлично понимает, что "накат" с мельдонием был несправедлив, и Мария этой победой доказала свою правоту. Она спортсменка, которая заслуживает не только похвалы, но и большой любви".

По мнению эксперта, в финале Соболенко составила достойную конкуренцию Шараповой. "Противница была очень достойная, я думаю, что она - будущая звезда мирового тенниса. Она своей комплекцией и игрой похожа на [Амели] Моресмо. Одолеть такую спортсменку, которая на ходу и которой 19 лет, Шараповой помогли зрелость, мастерство, профессионализм и отношение к жизни в целом", - отметил Камельзон.

В пятницу было объявлено об участии Шараповой в "ВТБ Кубке Кремля", который стартовал в субботу, а завершится 22 октября. Россиянка начнет выступление на турнире во вторник матчем со словачкой Магдаленой Рыбариковой. "Шараповой досталась очень сложная соперница, можно сказать, что не повезло со жребием. Также отрицательно могут сказаться перелет из Китая и необходимость играть в закрытом помещении, это другой воздух, это дополнительная нагрузка на организм", - подчеркнул собеседник агентства.

"В Москве у Марии будет много проблем, но на то она и Шарапова, чтобы их преодолевать", - заключил Камельзон.