Камельзон: Шарапова на турнире в Тяньцзине провела один из уникальных финалов в карьере

Вид спорта роупскипинг представили министру спорта Колобкову на фестивале в СочиСпорт 15 октября, 12:44
Международный чемпионат по профмастерству WorldSkills открылся в ОАЭОбщество 15 октября, 12:23
Харитонов заявил, что бой с Александром Емельяненко интересен ему только за большие деньгиСпорт 15 октября, 12:16
Промоутер Хорна готов обсудить с Макгрегором возможность проведения боя по правилам боксаСпорт 15 октября, 12:06
Боец ММА Харитонов проведет следующий бой в Bellator в декабре-январеСпорт 15 октября, 12:02
Колобков открыл парк для скейтбординга на фестивале молодежи в СочиСпорт 15 октября, 11:55
Инспектор положительно оценил работу арбитра Мешкова на матче "Краснодар" - ЦСКАСпорт 15 октября, 11:53
Мутко: Шарапова проявила лучшие качества в финале турнира в ТяньцзинеСпорт 15 октября, 11:37
Более 7 млн человек зарегистрировались на сайте ГТОСпорт 15 октября, 11:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 октября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Россиянка Мария Шарапова на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Тяньцзине провела один из уникальных финалов в своей карьере, в каждом из сетов отыгрывая по несколько геймов. Таким мнением с ТАСС поделился заслуженный тренер России Владимир Камельзон.
В воскресенье Шарапова в финале турнира в Китае в двух сетах обыграла представительницу Белоруссии Арину Соболенко, выиграв свой первый турнир с мая 2015 года. Россиянка весной 2017 года возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. В Тяньцзине Шарапова выиграла 36-й титул в одиночном разряде.
"Это абсолютно заслуженная победа, Шарапова провела один из самых уникальных финалов в своей карьере, потому что столько, сколько пережила Маша, не пережил ни один теннисист. Она в очередной раз показала свой характер, свое отношение к теннису, профессии, смогла дважды отыграть несколько геймов и одержать победу, - подчеркнул Камельзон. - Весь мир отлично понимает, что "накат" с мельдонием был несправедлив, и Мария этой победой доказала свою правоту. Она спортсменка, которая заслуживает не только похвалы, но и большой любви".
По мнению эксперта, в финале Соболенко составила достойную конкуренцию Шараповой. "Противница была очень достойная, я думаю, что она - будущая звезда мирового тенниса. Она своей комплекцией и игрой похожа на [Амели] Моресмо. Одолеть такую спортсменку, которая на ходу и которой 19 лет, Шараповой помогли зрелость, мастерство, профессионализм и отношение к жизни в целом", - отметил Камельзон.
В пятницу было объявлено об участии Шараповой в "ВТБ Кубке Кремля", который стартовал в субботу, а завершится 22 октября. Россиянка начнет выступление на турнире во вторник матчем со словачкой Магдаленой Рыбариковой. "Шараповой досталась очень сложная соперница, можно сказать, что не повезло со жребием. Также отрицательно могут сказаться перелет из Китая и необходимость играть в закрытом помещении, это другой воздух, это дополнительная нагрузка на организм", - подчеркнул собеседник агентства.
"В Москве у Марии будет много проблем, но на то она и Шарапова, чтобы их преодолевать", - заключил Камельзон.