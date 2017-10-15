Гандболистки "Кубани" вышли в третий квалификационный раунд Кубка ЕHF

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Краснодарский женский гандбольный клуб "Кубань" обыграл сербский "Медицинар" со счетом 35:22 и вышел в третий раунд квалификации Кубка Европейской федерации гандбола (EHF).

В первой встрече, которая прошла в субботу, российский клуб также одержал победу - со счетом 33:23. Обе встречи противостояния по согласованию клубов прошли в Краснодаре. Соперник "Кубани" по следующему раунду определится позднее.

Кубок EHF среди мужских и женских команд проводится с 1981 года. В прошлом сезоне в женском турнире победила российская команда "Ростов-Дон".