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Гандболистки "Кубани" вышли в третий квалификационный раунд Кубка ЕHF

Спорт
15 октября, 18:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, октября. /ТАСС

Российский клуб по сумме двух матчей победил сербский "Медицинар"

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МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Краснодарский женский гандбольный клуб "Кубань" обыграл сербский "Медицинар" со счетом 35:22 и вышел в третий раунд квалификации Кубка Европейской федерации гандбола (EHF).

В первой встрече, которая прошла в субботу, российский клуб также одержал победу - со счетом 33:23. Обе встречи противостояния по согласованию клубов прошли в Краснодаре. Соперник "Кубани" по следующему раунду определится позднее.

Кубок EHF среди мужских и женских команд проводится с 1981 года. В прошлом сезоне в женском турнире победила российская команда "Ростов-Дон".

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