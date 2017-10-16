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Ставицкий: у каждого региона своя специфика по концепции наследия ЧМ-2018

Спорт
16 октября, 14:52 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 16, октября. /ТАСС

"Волгоград-Арена" строится на месте демонтированного Центрального стадиона между Мамаевым курганом и правым берегом Волги

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ВОЛГОГРАД, 16 октября. /ТАСС/. Каждый регион, принимающий матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, имеет свою специфику в создании концепции наследия мирового первенства. Об этом в понедельник на стадионе "Волгоград- Арена", отвечая на вопрос ТАСС, сообщил председатель оперативной рабочей группы Минстроя РФ, первый замминистра Леонид Ставицкий.

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"Это [концепция наследия] сложный вопрос. У каждого региона своя определенная специфика. Какие-то регионы имеют явную туристическую перспективу, какие-то отрабатывают свои темы, абсолютно по-разному. Все понимают, что просто воздвигнуть такое сооружение (показывает на стадион - прим. ТАСС) и с точки зрения затрат на эксплуатацию, не принимая каких-то мер социальных, экономических, сложно и дорого", - сказал Ставицкий.

Поэтому, подчеркнул первый замминистра, "каждый руководитель в своем регионе отрабатывает свою программу, связанную c чемпионатом мира - наследием, то есть эксплуатацией, развитием и так далее". "Здесь, в Волгограде, для меня понятно - стадион будет вторым сердцем города, первое - Мамаев курган", - добавил замминистра.

Работы по строительству стадиона "Волгоград-Арена" Ставицкий оценил так: "Проделана огромная работа, но финишная часть ввода объекта в эксплуатацию - самая сложная. Вопросы, связанные с проектной документацией, проведением комплексных проверок, отчетность финансовая, коммутация систем - стадион надо запустить. А времени осталось два с половиной месяца". Тем не менее, первый замминистра выразил уверенность, что все общестроительные работы на стадионе в Волгограде будут выполнены до конца года.

"Волгоград-Арена" строится на месте демонтированного Центрального стадиона между Мамаевым курганом и правым берегом Волги. Этот стадион на 45 тыс. мест станет первым в России с кровлей из вантовых конструкций. Срок сдачи арены - декабрь 2017 года.

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