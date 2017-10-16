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СМИ: Квят может завершить сезон "Формулы-1" на Гран-при США

Спорт
16 октября, 18:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Россиянин был отстранен командой от предыдущих двух гонок - в Малайзии и Японии, а его место занял Гасли

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Даниил Квят

Даниил Квят

© EPA-EFE/LYNN BO BO

ТАСС, 16 октября. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо" Даниил Квят может завершить сезон 2017 года на Гран-при США. Об этом сообщает портал Motorsport.com.

В "Торо Россо" планируют предоставить места в команде в оставшихся после американского этапа трех гонках новозеландцу Брендону Хартли и французу Пьеру Гасли.

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Квят был отстранен командой от предыдущих двух гонок - в Малайзии и Японии, а его место занял Гасли. После Гран- при Японии второй пилот "Торо Россо" - испанец Карлос Сайнс- младший - перешел в "Рено", и на предстоящий этап в США команда вернула в состав Квята, тогда как Гасли пропустит гонку из-за участия в финальном этапе "Суперформулы", где ведет борьбу за титул. Вместо француза в США поедет Хартли.

Прошлый сезон Квят начинал в команде "Ред Булл", но после Гран-при России ее руководство произвело рокировку пилотов с младшей командой "Торо Россо". В результате Квят вернулся в итальянскую команду, в которой начинал карьеру в "Формуле-1" в 2014 году, а его место в "Ред Булле" занял голландец Макс Ферстаппен. Лучшим результатом Квята в "Формуле-1" является второе место на Гран-при Венгрии в 2015 году.

Гран-при США пройдет 20-22 октября в Остине (штат Техас). После пройдут Гран-при Мексики (27-29 октября), Бразилии (10-12 ноября) и Абу-Даби (24-26 ноября).

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