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"Амур" обыграл "Барыс", одержав четвертую победу подряд в КХЛ

Спорт
16 октября, 18:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу клуба из Хабаровска

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ТАСС, 16 октября. Хабаровский "Амур" победил астанинский "Барыс" со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Шайбы у гостей забросили Олег Ли (26-я минута), Дмитрий Клопов (48) и Алексей Бывальцев (49). У хозяев отличился Константин Пушкарев (58). Победная серия "Амура" достигла четырех матчей, "Барыс" прервал серию из трех побед.

В другом матче дня омский "Авангард" одержал победу над владивостокским "Адмиралом" со счетом 3:2.

"Барыс" с 37 очками располагается на четвертом месте в таблице Восточной конференции, "Амур" идет десятым (28).

В следующем матче "Барыс" дома сыграет с "Адмиралом" 18 октября, "Амур" в гостях встретится с ханты-мансийской "Югрой".

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