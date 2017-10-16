"Амур" обыграл "Барыс", одержав четвертую победу подряд в КХЛ

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ТАСС, 16 октября. Хабаровский "Амур" победил астанинский "Барыс" со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Шайбы у гостей забросили Олег Ли (26-я минута), Дмитрий Клопов (48) и Алексей Бывальцев (49). У хозяев отличился Константин Пушкарев (58). Победная серия "Амура" достигла четырех матчей, "Барыс" прервал серию из трех побед.
В другом матче дня омский "Авангард" одержал победу над владивостокским "Адмиралом" со счетом 3:2.
"Барыс" с 37 очками располагается на четвертом месте в таблице Восточной конференции, "Амур" идет десятым (28).
В следующем матче "Барыс" дома сыграет с "Адмиралом" 18 октября, "Амур" в гостях встретится с ханты-мансийской "Югрой".