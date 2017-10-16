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Баскетболисты "Химок" победили "Парму" в матче чемпионата Единой лиги ВТБ

Спорт
16 октября, 19:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Самым результативным игроком встречи стал защитник "Пармы" Фрэнк Гейнс, набравший 22 очка

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ТАСС, 16 октября. Подмосковные "Химки" одержали победу над пермской "Пармой" со счетом 106:69 в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу.

Самым результативным игроком встречи стал защитник "Пармы" Фрэнк Гейнс, набравший 22 очка.

В следующем матче "Химки" 30 октября проведут домашний матч против казахстанской "Астаны", "Парма" в гостях встретится с эстонским "Калевом" 23 октября.

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