Баскетболисты "Химок" победили "Парму" в матче чемпионата Единой лиги ВТБ

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ТАСС, 16 октября. Подмосковные "Химки" одержали победу над пермской "Пармой" со счетом 106:69 в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу.
Самым результативным игроком встречи стал защитник "Пармы" Фрэнк Гейнс, набравший 22 очка.
В следующем матче "Химки" 30 октября проведут домашний матч против казахстанской "Астаны", "Парма" в гостях встретится с эстонским "Калевом" 23 октября.