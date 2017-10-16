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Первушина не смогла выйти во второй круг турнира "ВТБ Кубок Кремля"

Спорт
16 октября, 21:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

В матче первого круга россиянка проиграла представительнице Казахстана Юлии Путинцевой

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Россиянка Олеся Первушина проиграла представительнице Казахстана Юлии Путинцевой в матче первого круга теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля".

Матч продолжался 1 час 18 минут и завершился со счетом 5:7, 1:6.

Во втором круге Путинцева встретится с победительницей матча между россиянкой Полиной Моновой и немкой Юлией Гергес, "посеянной" под седьмым номером.

"ВТБ Кубок Кремля" 2017 года проходит на кортах спорткомплекса "Олимпийский" и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.

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