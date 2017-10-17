Рекордное количество допинг-проб будет взято на чемпионате мира по тяжелой атлетике в США

"Известия": Минздрав подготовил положительный отзыв кабмина на запрет курения у подъездовОбщество 17 октября, 3:38
Bombardier и Airbus будут совместно реализовывать проект по строительству CSeriesЭкономика и бизнес 17 октября, 3:14
Дипломат КНДР: ядерная война на Корейском полуострове может начаться "в любой момент"Международная панорама 17 октября, 2:51
RT: защита россиянина Винника подала в Греции жалобу из-за некомпетентного переводчикаПроисшествия 17 октября, 2:02
Дзаккерони назначен главным тренером сборной ОАЭ по футболуСпорт 17 октября, 1:50
Эксперты: в США численность иммигрантов достигла рекордного показателя в 43,7 млн человекМеждународная панорама 17 октября, 1:30
Ассанж назначил награду в €20 тыс. за информацию об убийстве журналистки на МальтеОбщество 17 октября, 1:15
Джазмены сыграли классику на фестивале молодежи и студентов в СочиКультура 17 октября, 1:06
На выборах в Австрии побеждают консерваторы, социал-демократы поднялись на второе местоМеждународная панорама 17 октября, 1:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 17 октября. Рекордное количество допинг-проб будет взято у спортсменов во время чемпионата мира, который пройдет в американском Анахайме. Об этом сообщается в пресс-релизе Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).
Международная федерация тяжелой атлетики 30 сентября в Бухаресте на основе доклада специальной комиссии приняла решение отстранить на один год Федерацию тяжелой атлетики России (ФТАР) и еще восемь национальных федераций, чьи спортсмены, как выяснилось после перепроверки допинг-проб Олимпиад 2008 и 2012 годов, неоднократно нарушали антидопинговые правила. Таким образом, сборная России должна пропустить чемпионат мира по тяжелой атлетике, который пройдет с 28 ноября по 6 декабря в Анахайме.
По словам члена независимой антидопинговой комиссии IWF и бывшего медицинского директора Международного олимпийского комитета Патрика Шамаша, помимо забора рекордного количества допинг-проб федерация введет для спортсменов информационные программы с целью просвещения в вопросах антидопинга и повышения осведомленности об изменениях в тяжелой атлетике. Программы будут организованы совместно со Всемирным антидопинговым агентством и Американским антидопинговым агентством (USADA).
"Работая автономно, мы тщательно подготовились к чемпионату мира, месяц назад мы встречались в Колорадо-Спрингс с организационным комитетом ЧМ и представителями USADA. Антидопинговая комиссия IWF теперь готова обеспечить полный спектр тестов мочи и крови", - сказал Шамаш.
"Наше тесное сотрудничество с USADA гарантирует полную уверенность в качестве антидопинговой программы во время чемпионата мира. Была разработана тщательная программа тестов", - добавил он.