Рекордное количество допинг-проб будет взято на чемпионате мира по тяжелой атлетике в США

ТАСС, 17 октября. Рекордное количество допинг-проб будет взято у спортсменов во время чемпионата мира, который пройдет в американском Анахайме. Об этом сообщается в пресс-релизе Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Международная федерация тяжелой атлетики 30 сентября в Бухаресте на основе доклада специальной комиссии приняла решение отстранить на один год Федерацию тяжелой атлетики России (ФТАР) и еще восемь национальных федераций, чьи спортсмены, как выяснилось после перепроверки допинг-проб Олимпиад 2008 и 2012 годов, неоднократно нарушали антидопинговые правила. Таким образом, сборная России должна пропустить чемпионат мира по тяжелой атлетике, который пройдет с 28 ноября по 6 декабря в Анахайме.

По словам члена независимой антидопинговой комиссии IWF и бывшего медицинского директора Международного олимпийского комитета Патрика Шамаша, помимо забора рекордного количества допинг-проб федерация введет для спортсменов информационные программы с целью просвещения в вопросах антидопинга и повышения осведомленности об изменениях в тяжелой атлетике. Программы будут организованы совместно со Всемирным антидопинговым агентством и Американским антидопинговым агентством (USADA).

"Работая автономно, мы тщательно подготовились к чемпионату мира, месяц назад мы встречались в Колорадо-Спрингс с организационным комитетом ЧМ и представителями USADA. Антидопинговая комиссия IWF теперь готова обеспечить полный спектр тестов мочи и крови", - сказал Шамаш.

"Наше тесное сотрудничество с USADA гарантирует полную уверенность в качестве антидопинговой программы во время чемпионата мира. Была разработана тщательная программа тестов", - добавил он.