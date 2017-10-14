ФТАР: ЧЕ по тяжелой атлетике пройдет в прежние сроки из-за желания Швеции провести турнир

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МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Сроки проведения чемпионата Европы - 2018 по тяжелой атлетике, который был запланирован в Турции, не будут изменены, так как желание провести этот турнир выразила Швеция. Об этом рассказал ТАСС президент Федерации тяжелой атлетики (ФТАР) Максим Агапитов.
Проведение ближайшего чемпионата Европы было запланировано на конец марта в турецкой Анталье. Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что уже принято окончательное решение о переносе ЧЕ-2018 с весны на позднюю осень, когда завершится срок годичной дисквалификации федераций семи стран континента, где не менее трех спортсменов попались на нарушении антидопинговых правил в ходе перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. Речь идет о Турции, Армении, Азербайджане, Белоруссии, Молдавии, России и Украине.
"Я никогда не говорил, что чемпионат Европы 2018 года будет перенесен на другие сроки, - заметил Агапитов. - Я говорил, что существует такой план, так как Турция, которая является хозяйкой соревнований, тоже отстранена на год. На исполкоме Международной федерации было озвучен вариант переноса чемпионата Европы на позднюю осень, и эта информация исходила от президента европейской федерации. И соответственно я эту информацию на недавней пресс- конференции и озвучил".
"Я ничего не придумывал, эта новость, повторюсь, была озвучена на исполкоме международной федерации, - продолжил собеседник агентства. - Но потом, видимо, что-то поменялось, другие страны предложили взять на себя проведение чемпионата Европы в первоначальные сроки. Нашлась Швеция, которая готова провести. Поэтому сейчас исполком Европейской федерации тяжелой атлетики проголосовал за то, чтобы не передвигать сроки проведения турнира".
30 сентября в Бухаресте прошел исполком Международной федерации тяжелой атлетики, по итогам которого было вынесено единогласное решение отстранить на год федерации тех стран, где не менее трех спортсменов попались на нарушении антидопинговых правил в ходе перепроверки допинг- проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. Помимо России, также были отстранены федерации Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Китая, Молдавии, Турции и Украины. Таким образом, сборная России пропустит чемпионат мира по тяжелой атлетике, который пройдет с 28 ноября по 5 декабря в американском Анахайме.