Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.10:
$ 57.09
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Малайзия готова участвовать в строительстве объектов ЧМ-2022 в Катаре

Спорт
17 октября, 6:42 UTC+3 СИНГАПУР СИНГАПУР 17, октября. /ТАСС

Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в семи городах

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИНГАПУР, 17 октября. /ТАСС/. Малайзия готова оказать содействие Катару в модернизации инфраструктуры и строительстве спортивных объектов к чемпионату мира по футболу 2022 года. Об этом сообщила газета Star после переговоров премьер-министра Наджиба Разака с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамад Аль Тани в Куала-Лумпуре.

"Мы готовы принять участие в тендерах на строительство стадионов и других сооружений", - сказал он. Кроме того, глава правительства Малайзии добавил, что страна "намерена поставлять в это ближневосточное государство халяльное продовольствие".

Смотрите также

Оргкомитет ЧМ-2022 по футболу отверг предположения в неспособности защитить жизни рабочих

Катару рекомендовано обеспечить защиту жизней рабочих-иммигрантов на объектах ЧМ-2022

Меркель и Шульц не поддерживают проведение ЧМ-2022 в Катаре

Эмир Катара, который впервые прибыл с визитом в Малайзию, отметил заинтересованность в наращивании инвестиций в сферу здравоохранения и гостиничный бизнес. Товарооборот между странами за восемь месяцев года вырос на 36% по сравнению с аналогичным предыдущим показателем и превысил $385 млн.

Право на проведение чемпионата мира Катар получил 2 декабря 2010 года. Ожидается, что организация турнира обойдется в $8-10 млрд, при этом большая часть средств предназначена для строительства стадионов и тренировочных баз. В первоначальной заявке Катара предполагалось наличие 12 стадионов, но затем их количество было сокращено до восьми - минимума, предусмотренного Международной федерацией футбола.

Чемпионат мира в Катаре пройдет в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря в семи городах - Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Дмитрия Пескова
2
Дипломат КНДР: ядерная война на Корейском полуострове может начаться "в любой момент"
3
Глава ДНР заявил о задержании украинской группировки, причастной к гибели Моторолы
4
Биография актера Дмитрия Марьянова
5
Шойгу: операция в Сирии близится к завершению
6
Ассанж назначил награду в €20 тыс. за информацию об убийстве журналистки на Мальте
7
Собянин: через 10 лет в Москве может остаться только электрический общественный транспорт
Темы дня
Новости партнеров
Реклама