Малайзия готова участвовать в строительстве объектов ЧМ-2022 в Катаре

СИНГАПУР, 17 октября. /ТАСС/. Малайзия готова оказать содействие Катару в модернизации инфраструктуры и строительстве спортивных объектов к чемпионату мира по футболу 2022 года. Об этом сообщила газета Star после переговоров премьер-министра Наджиба Разака с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамад Аль Тани в Куала-Лумпуре.

"Мы готовы принять участие в тендерах на строительство стадионов и других сооружений", - сказал он. Кроме того, глава правительства Малайзии добавил, что страна "намерена поставлять в это ближневосточное государство халяльное продовольствие".

Эмир Катара, который впервые прибыл с визитом в Малайзию, отметил заинтересованность в наращивании инвестиций в сферу здравоохранения и гостиничный бизнес. Товарооборот между странами за восемь месяцев года вырос на 36% по сравнению с аналогичным предыдущим показателем и превысил $385 млн.

Право на проведение чемпионата мира Катар получил 2 декабря 2010 года. Ожидается, что организация турнира обойдется в $8-10 млрд, при этом большая часть средств предназначена для строительства стадионов и тренировочных баз. В первоначальной заявке Катара предполагалось наличие 12 стадионов, но затем их количество было сокращено до восьми - минимума, предусмотренного Международной федерацией футбола.

Чемпионат мира в Катаре пройдет в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря в семи городах - Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.