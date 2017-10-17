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Кравцов: наличие Ана в сборной РФ по шорт-треку на ОИ-2018 не гарантирует преимущества

Спорт
17 октября, 12:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Спортсмен является рекордсменом Олимпийских игр по количеству золотых медалей в шорт-треке

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Виктор Ан

Виктор Ан

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Присутствие в олимпийской сборной России по шорт-треку Виктора Ана не гарантирует значительного преимущества национальной команде на Играх-2018, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане. Таким мнением с журналистами поделился глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов.

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Ан, ранее выступавший за команду Южной Кореи, получил гражданство России в 2011 году. В составе сборной России на Играх в Сочи шорт-трекист завоевал три золотые и одну бронзовую медали. Спортсмен является рекордсменом Олимпийских игр по количеству золотых медалей в шорт-треке и самым титулованным шорт-трекистом в истории.

"Нужно понимать, что на Олимпийских играх наличие в нашей сборной Виктора Ана не гарантирует нам бенефитов, это очевидно. Конечно, то, что у Виктора хорошее отношение с Южной Кореей и местной федерацией конькобежцев, дает нам определенные возможности. Например, с его помощью мы договорились о проведении финального этапа подготовки сборной в Сеуле, также нам удалось договориться со спарринг- партнерами. Ан - великий тактик и стратег, он делится своими мыслями с ребятами, приносит очень большую пользу нашей команде", - заявил Кравцов.

Олимпиада-2018 в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. Соревнования шорт-трекистов состоятся с 10 по 22 февраля.

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