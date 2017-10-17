Кравцов: российские конькобежцы имеют проблемы с получением визы в США, но они решаемы

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российские конькобежцы столкнулись с проблемой получения американской визы для участия в этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. Об этом журналистам рассказал глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов.
"У нас были определенные сложности в Москве с получением американской визы. Мы решим этот вопрос на этапе Кубка мира в Калгари. Думаю, проблем у нас не возникнет", - сказал Кравцов.
Этап Кубка мира в Калгари пройдет с 1 по 3 декабря, этап в Солт-Лейк-Сити состоится с 8 по 10 декабря.