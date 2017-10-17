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Кравцов: российские конькобежцы имеют проблемы с получением визы в США, но они решаемы

Спорт
17 октября, 12:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Вопрос с получением виз должен решиться на этапе Кубка мира в Калгари

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Глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов

Глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов

© Виталий Белоусов/ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российские конькобежцы столкнулись с проблемой получения американской визы для участия в этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. Об этом журналистам рассказал глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов.

"У нас были определенные сложности в Москве с получением американской визы. Мы решим этот вопрос на этапе Кубка мира в Калгари. Думаю, проблем у нас не возникнет", - сказал Кравцов.

Этап Кубка мира в Калгари пройдет с 1 по 3 декабря, этап в Солт-Лейк-Сити состоится с 8 по 10 декабря.

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