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Оргкомитет этапа КМ конькобежцев в Челябинске получил компенсацию от ISU за отмену турнира

Спорт
17 октября, 11:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

В декабре 2016 года ISU объявил о переносе этапа Кубка мира из Челябинска в норвежский Ставангер из-за разбирательств МОК в отношении российских спортсменов, выступавших на Олимпиаде-2014 в Сочи

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Оргкомитет этапа Кубка мира в Челябинске получил компенсацию от Международного союза конькобежцев (ISU) за отмену мероприятия. Об этом журналистам заявил глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов.

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"В 2016 году сменился президент Международного союза конькобежцев. Отношение федерации к России ни в коем случае не изменилось - у нас сохранились дружеские отношения. Отмена этапа Кубка мира в Челябинске не была в зоне влияния ISU. Оргкомитету соревнований была выплачена компенсация - это шаг доброй воли со стороны международной федерации", - сказал Кравцов.

Сумма компенсации не уточняется.

В декабре 2016 года ISU объявил о переносе этапа Кубка мира сезона-2016/17 из Челябинска в норвежский Ставангер из-за разбирательств Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении российских спортсменов, выступавших на Олимпиаде-2014 в Сочи. Данное решение было инициировано расследованием независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена - вторая часть доклада этой комиссии повлекла за собой пересмотр допинг-проб российских спортсменов с Олимпиад 2012 и 2014 годов, а также отмену ряда соревнований, включая чемпионат мира по бобслею и скелетону, этапы Кубка мира по конькобежному спорту и биатлону, запланированных в России.

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