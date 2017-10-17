Оргкомитет этапа КМ конькобежцев в Челябинске получил компенсацию от ISU за отмену турнира

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Оргкомитет этапа Кубка мира в Челябинске получил компенсацию от Международного союза конькобежцев (ISU) за отмену мероприятия. Об этом журналистам заявил глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов.

"В 2016 году сменился президент Международного союза конькобежцев. Отношение федерации к России ни в коем случае не изменилось - у нас сохранились дружеские отношения. Отмена этапа Кубка мира в Челябинске не была в зоне влияния ISU. Оргкомитету соревнований была выплачена компенсация - это шаг доброй воли со стороны международной федерации", - сказал Кравцов.

Сумма компенсации не уточняется.

В декабре 2016 года ISU объявил о переносе этапа Кубка мира сезона-2016/17 из Челябинска в норвежский Ставангер из-за разбирательств Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении российских спортсменов, выступавших на Олимпиаде-2014 в Сочи. Данное решение было инициировано расследованием независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена - вторая часть доклада этой комиссии повлекла за собой пересмотр допинг-проб российских спортсменов с Олимпиад 2012 и 2014 годов, а также отмену ряда соревнований, включая чемпионат мира по бобслею и скелетону, этапы Кубка мира по конькобежному спорту и биатлону, запланированных в России.