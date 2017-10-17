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Кравчук не сумел выйти во второй круг турнира "ВТБ Кубок Кремля"

Спорт
17 октября, 13:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

В матче первого круга россиянин уступил чеху Лукашу Росолу

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Россиянин Константин Кравчук уступил чеху Лукашу Росолу в матче первого круга турнира "ВТБ Кубок Кремля", который проходит в Москве.

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Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 7:6 (7:3) в пользу Росола, который попал в основную сетку через квалификацию. Кравчук получил wild card (специальное приглашение) от организаторов.

Во втором круге Росол сыграет с французом Адрианом Маннарино, который "посеян" на турнире под третьим номером.

Кравчук принял участие в Кубке Кремля в седьмой раз подряд. Впервые на турнире в Москве он дебютировал в 2011 году. Россиянин трижды выходил в основную сетку соревнований, в 2012 году дошел до второго круга, что является его лучшим результатом в карьере на "ВТБ Кубке Кремля".

В другом матче первого круга в понедельник боснийский теннисист Дамир Джумхур (6-й "сеяный") обыграл итальянца Томаса Фабиано со счетом 6:3, 0:6, 6:2. Во втором круге Джумхур встретится с индийским спортсменом Юки Бхамбри, который в первом раунде выбил из турнира россиянина Романа Сафиуллина

"ВТБ Кубок Кремля" 2017 года проходит на кортах спорткомплекса "Олимпийский" и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.

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