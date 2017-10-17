Бушманов: молодежная команда "Спартака" по классу не уступает "Ливерпулю" и "Севилье"

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Молодежная команда футбольного клуба "Спартак" играет не хуже, чем ее соперники по группе в Юношеской лиге УЕФА - английский "Ливерпуль" и испанская "Севилья". Такое мнение журналистам высказал старший тренер молодежной сборной России по футболу Евгений Бушманов.
Во вторник в матче Юношеской лиги УЕФА молодежная команда "Спартака" дома сыграла вничью с "Севильей" со счетом 1:1. Ранее спартаковцы также на своем поле обыграли "Ливерпуль" со счетом 2:1.
"Это хороший опыт для ребят, прошло три игры, по которым видно, что ребята нисколько не уступают ни "Ливерпулю", ни "Севилье". Где-то испанцы провоцировали, а наши неправильно себя вели, на чем и были пойманы. Это тоже опыт, надо учиться, чтобы не попадаться на такие провокации", - сказал Бушманов.
"В целом "Спартак" сегодня играл достаточно неплохо, поактивней соперника, имел преимущество и моменты, владел мячом и проводил хорошие атаки. На команду повлияли удаления, потому что складывалось ощущение, что могли забить второй гол, дожать, но, оставшись в меньшинстве, важно было не пропустить. Думаю, у команды есть все шансы, чтобы выйти дальше, впереди еще три матча, которые надо стараться выигрывать", - отметил собеседник.
По его словам, забившему два гола "Ливерпулю" и один "Севилье" Александру Руденко нужно еще расти и развиваться. "В "Спартаке-2" Руденко периодически играет, в зависимости от календаря. То, что он забивает в Юношеской лиге УЕФА, это для него самого хорошо. Видно, что у него есть голевое чутье, а этому качество невозможно научиться. Ему надо дальше расти, развиваться, все возможности и условия для этого есть", - подчеркнул тренер сборной.
Вечером в рамках группового этапа Лиги чемпионов на "Открытие-Арене" состоится матч основных команд. Встреча начнется в 21:45 мск.