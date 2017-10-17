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"Ливерпуль" забил семь безответных мячей "Марибору" в матче футбольной Лиги чемпионов

Спорт
17 октября, 23:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Английский клуб возглавил группу Е, в которой также выступает московский "Спартак"

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©  EPA-EFE/ANTONIO BAT

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Английский "Ливерпуль" обыграл словенский "Марибор" со счетом 7:0 в гостевом матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

Мячи забили Роберто Фирмино (4-я и 54-я минуты), Филиппе Коутиньо (13), Мохаммед Салах (19, 39), Алекс Окслейд-Чемберлен (86) и Трент Александер-Арнольд (90).

В параллельном матче группы Е российский "Спартак" дома разгромил испанскую "Севилью" со счетом 5:1.

"Ливерпуль" набрал пять очков и возглавил турнирную таблицу группы. На втором месте располагается "Спартак", уступающий англичанам по дополнительным показателям. Третью строчку занимает "Севилья" (4 очка), четвертую - "Марибор" (1).

В следующем туре "Ливерпуль" примет "Марибор", "Севилья" дома сыграет со "Спартаком". Обе встречи пройдут 1 ноября.

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