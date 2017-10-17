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Футболисты "Реала" и "Тоттенхэма" сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

Спорт
17 октября, 23:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Матч 3-го тура группового раунда в Мадриде завершился со счетом 1:1

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© EPA-EFE/KIKO HUESCA

ТАСС, 17 октября. Испанский футбольный клуб "Реал" сыграл вничью с английским "Тоттенхэмом" со счетом 1:1 в домашнем матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

В составе хозяев Кришитано Роналду реализовал пенальти на 43-й минуте, за гостей автоголом отметился защитник испанского клуба Рафаэль Варан (28). Роналду, являющийся лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов, забил 110-й мяч в турнире.

"Реал" и "Тоттенхэм" завершили первый круг в группе H набрав по 7 очков, но за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей английский клуб сохранил лидерство.

В другом матче группы Н немецкая "Боруссия" (Дортмунд) сыграла в гостях вничью с кипрским АПОЭЛом - 1:1. Обе команды набрали первые очки в групповом раунде, но за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей дортмундский клуб занимает третью строчку в турнирной таблице.

В группе F английский "Манчестер Сити" обыграл дома итальянский "Наполи" со счетом 2:1 и сохранил лидерство в турнирной таблице, набрав по итогам первого круга девять очков. Украинский "Шахтер" в гостях победил нидерландский "Фейенорд" со счетом 2:1 и сохранил второе место, оторвавшись от "Наполи" на три очка.

В группе G турецкий "Бешикташ" обыграл в гостях "Монако" (2:1), одержав третью победу подряд. Турецкий клуб укрепил лидерство в группе, оторвавшись от ближайшего преследователя на пять очков. "Монако" завершил первый круг на последнем месте, имея в активе одно очко. В другом матче группы немецкий "Лейпциг" дома победил "Порту" со счетом 3:2 и вышел на второе место в турнирной таблице с четырьмя очками, опередив португальский клуб на одно очко.

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