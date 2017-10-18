Каррера: "Спартак" провел идеальную игру против "Севильи" в Лиге чемпионов

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Футболисты "Спартака" провели идеальную игру против "Севильи" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Массимо Каррера.
"Спартак" обыграл испанскую "Севилью" со счетом 5:1 в домашнем матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Москве на "Открытие- Арене". Первое место в группе Е занимает английский "Ливерпуль", в параллельном матче со счетом 7:0 разгромивший словенский "Марибор". "Спартак" имеет столько же очков, но из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей идет на второй строчке, "Севилья" идет на третьей позиции (4 очка), а "Марибор" находится на четвертом месте.
"У Александра Самедова проблема с задней мышцей бедра, обследование покажет насколько серьезно повреждение. Я поверил в победу только тогда, когда судья дал свисток. У нас был очень сложный матч, момент когда Дмитрий Комбаров спас ворота был определяющим. "Спартак" провел идеальную игру, позволяя минимум сопернику, выделять кого-то в такой игре было бы не совсем правильно, нужно наградить всю команду", - сказал Каррера.
"У наших ворот было много опасных моментов? Мы играли не против мальчиков, "Севилья" - прекрасная команда, в которой собраны хорошие игроки, они часто выигрывали европейские кубки в последние годы. Конечно, у нас была капля удачи, нас спасал Александр Селихов, но это не повод говорить, что ребята не заслужили победу", - добавил Массимо.
"Спартак" ожидает сложная ответная игра против "Севильи" в Испании, считает Каррера.
"Когда играешь в футбол, то надо быть личностью, Джикия именно такой игрок. Когда у него есть возможность атаковать, он делает это, это нормально. Когда побеждаешь, всегда эмоции положительные и их много независимо от соперника. Я уверен, что в ответной игре матч будет совсем иным, поддержка "Севильи" будет совсем другая, нас ждет очень сложный матч", - подчеркнул Каррера.