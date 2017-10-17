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Россия благодаря победе "Спартака" оторвалась от Португалии в рейтинге УЕФА

Спорт
17 октября, 23:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

"Спартак" на своем поле разгромил "Севилью" со счетом 5:1

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Болельщик "Спартака" на матче группового этапа Лиги чемпионов между командами "Спартак" и "Севилья"

Болельщик "Спартака" на матче группового этапа Лиги чемпионов между командами "Спартак" и "Севилья"

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Россия сократила отставание от Франции и увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам матчей 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, которые состоялись во вторник.

"Спартак" в Москве крупно победил испанскую "Севилью" (5:1), представляющий Францию "Монако" на своем поле уступил турецкому "Бешикташу" (1:2), а португальский "Порту" в гостях проиграл немецкому "Лейпцигу" (2:3).

Суммарный коэффициент России теперь составляет 46,782 балла (учитываются результаты последних пяти сезонов, включая текущий), Франции - 49,248, а Португалии - 42,248. Лидирует в таблице Испания, далее следуют Англия, Италия и Германия.

По итогам текущего сезона определится, какое представительство в еврокубках будет у стран в сезоне-2019/20. Франция в таблице коэффициентов УЕФА идет на пятом месте, Россия - на шестом. Данные позиции в рейтинге имеют одинаковые привилегии, странам, находящимся на них, дается право заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Стране, которая идет на седьмом месте (сейчас это Португалия), в Лигу чемпионов можно будет делегировать две команды, а в Лигу Европы - три.

В сезоне-2018/19 Россию в еврокубках представят шесть команд: три в Лиге чемпионов и столько же - в Лиге Европы. В еврокубки текущего сезона попали пять российских клубов - "Спартак" и ЦСКА в Лигу чемпионов, "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар" - в Лигу Европы, однако краснодарская команда уже выбыла из турнира, в августе уступив в заключительном квалификационном раунде сербской "Црвене Звезде".

В среду в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА сыграет в Москве со швейцарским "Базелем". В четверг в очередном туре группового турнира Лиги Европы "Локомотив" в Тирасполе сразится с молдавским "Шерифом", а "Зенит" в Санкт-Петербурге встретится с норвежским "Русенборгом".

Как вычисляются коэффициенты

За победу в матче квалификационных раундов еврокубков дается одно очко, за ничью - 0,5. За победу в игре основного раунда - два очка, за ничью - одно. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляется четыре очка, за попадание в 1/8 финала - пять. За выход клуба в 1/4 финала, 1/2 финала, финал Лиги чемпионов или Лиги Европы начисляется по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, то есть технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, при подсчете коэффициента считаются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.

Сезонный коэффициент страны в таблице УЕФА определяется путем сложения очков, набранных ее клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления данной суммы на количество команд, которые участвовали в этих турнирах. Общий же рейтинг страны - это сумма ее коэффициентов за последние пять сезонов.

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